También se revisa que las motocicletas no transporten más pasajeros de los permitidos y que sus conductores no manejen bajo los efectos del alcohol

Un total de mil 532 motocicletas han sido retiradas de circulación en Saltillo durante 2026 por incumplimientos al Reglamento de Tránsito, como resultado de los operativos de vigilancia que realiza la Policía Municipal en diferentes sectores de la ciudad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que las unidades fueron aseguradas durante revisiones efectuadas por elementos de la Subdirección de Tránsito, como parte de las acciones para prevenir accidentes viales.

Instalan filtros itinerantes en colonias de Saltillo

Los filtros de revisión se han instalado de manera itinerante en colonias como Mirasierra, Saltillo 2000, Teresitas, Zaragoza, Fundadores y Hacienda Narro, además de la Zona Centro y otros sectores del municipio.

Durante los operativos, los agentes verifican que los motociclistas utilicen casco de protección, que sus vehículos cuenten con placas y que respeten los límites de velocidad establecidos.

También se revisa que las motocicletas no transporten más pasajeros de los permitidos y que sus conductores no manejen bajo los efectos del alcohol.

Falta de documentos puede derivar en aseguramiento

Garza Félix explicó que las infracciones detectadas pueden derivar en sanciones administrativas, mientras que la falta de licencia de conducir y tarjeta de circulación constituye una causa para asegurar las motocicletas.

Las unidades retiradas son trasladadas a los corralones, donde permanecen hasta que sus propietarios realizan los trámites correspondientes, cubren las multas y regularizan sus obligaciones de control vehicular.

El funcionario señaló que conducir sin casco representa un riesgo para motociclistas y acompañantes, especialmente cuando se combina con el exceso de velocidad o el consumo de bebidas alcohólicas.

Mantendrán revisiones para prevenir accidentes

Asimismo, indicó que durante los operativos antialcohol se realizan revisiones adicionales para comprobar que los motociclistas utilicen casco y que las unidades cuenten con placas de circulación.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantendrá los filtros itinerantes en distintos sectores de Saltillo como parte de las medidas de vigilancia y prevención de accidentes de tránsito.