Transformarán Molinos La Colmena en desarrollo mixto

El proyecto conservará elementos patrimoniales del inmueble y sumará vivienda, galerías, actividades culturales y espacios recreativos durante su recuperación

Los antiguos Molinos La Colmena dejarán de ser únicamente un inmueble histórico en abandono para convertirse en un desarrollo de usos mixtos con vivienda, galerías, actividades culturales y espacios recreativos, bajo un proyecto que deberá conservar la estructura original y los principales elementos patrimoniales del conjunto.

El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, explicó que la propuesta fue presentada por empresarios saltillenses y tuvo que ser modificada en algunos puntos para cumplir con las normas de conservación.

“Se acercaron con nosotros, vimos el proyecto, se modificaron algunos temas por normativa y conservación, y la verdad el trabajo que están haciendo es impresionante”, señaló.

La intervención se concentra en el inmueble de Molinos La Colmena, ubicado en el cruce de Pérez Treviño y Emilio Carranza, una construcción histórica que forma parte del patrimonio industrial de Saltillo y cuya recuperación busca integrarla nuevamente a la dinámica del Centro Histórico.

Uno de los elementos que permanecerá es la antigua chimenea, además del cuerpo principal del edificio y otros componentes arquitectónicos considerados de valor patrimonial.

Aguilar Moreno señaló que los inversionistas recurrieron incluso a especialistas estructurales de nivel nacional para determinar qué partes podían recuperarse y cómo intervenirlas sin comprometer la estabilidad del inmueble.

“Tuvieron que traer a los mejores estructuristas que hay en México a revisar el edificio”, indicó.

El nuevo planteamiento contempla una parte habitacional, pero también galerías, espacios al aire libre y actividades culturales. Dentro de las primeras acciones para comenzar a activar el sitio ya se han realizado presentaciones de cine y de libros.

La intención, explicó el funcionario federal, es combinar nuevos usos con el arraigo histórico del inmueble y su relación con el Centro Histórico de Saltillo.

Otro de los aspectos que destacó fue el acercamiento de los promotores con los vecinos del sector antes de avanzar con el proyecto.

“Buscaron el acercamiento con los vecinos, que no sintieran que vienen a invadirles sus espacios”, explicó.

Este proceso se realizó mediante un manifiesto de impacto social, con el objetivo de conocer inquietudes, alcances y posibles formas de integración del proyecto con la comunidad que habita en los alrededores.

La ubicación de Molinos La Colmena también representa un punto estratégico, ya que se encuentra prácticamente en uno de los límites del polígono del Centro Histórico, por lo que su recuperación podría convertirse en un nuevo polo habitacional, cultural y recreativo en esa zona.

El proyecto integral no será inmediato. Aguilar Moreno estimó que los trabajos podrían prolongarse entre un año y medio y dos años, debido a la complejidad de la restauración y a las diferentes etapas que requiere la adaptación de un inmueble histórico.

Aunque el INAH no reveló el monto de inversión ni la identidad de los empresarios responsables, el delegado adelantó que se trata de un proyecto de gran escala.

“No estoy autorizado para decir números, pero mucha lana le están metiendo a ese proyecto”, expresó.

El reto será reconvertir uno de los antiguos referentes industriales de Saltillo sin borrar su identidad arquitectónica, al tiempo que se incorporan vivienda, cultura y espacios de convivencia que permitan darle nuevamente actividad al inmueble y a su entorno.