Trailero dormita al volante en Blvd. Ramos Arizpe y se estrella

El tráiler terminó sobre la barrera divisoria de carriles y el impacto ocasionó daños en los depósitos de combustible diésel

Un tráiler que transportaba transmisiones automáticas sufrió un accidente durante la madrugada de este martes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Saltillo.

El percance ocurrió cerca de las 3 de la mañana, cuando la unidad de la empresa Trayecto se dirigía desde Nuevo León hacia el parque industrial Derramadero.

El conductor señaló que, al circular por el puente conocido como La Reyna, dormitó al volante, por lo que perdió el control de la unidad y salió de su trayectoria.

El tráiler terminó sobre la barrera divisoria de carriles y el impacto ocasionó daños en los depósitos de combustible diésel.

Debido a la afectación, se registró un derrame sobre la vialidad. Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para colocar material absorbente y evitar riesgos durante las labores.

El operador no presentó lesiones y no hubo otras personas afectadas. El sitio permaneció bajo atención mientras se retiraba la unidad y se realizaba la limpieza del combustible derramado.