Trailero agredido revela que solo le robaron cinco cajas de carne

El conductor de la unidad partió de Ciudad Victoria con destino a Monterrey, Nuevo León cuando sucedieron los hechos de violencia

El operador de un tráiler sufrió el robo de su mercancía aseguró que solo lo despojaron de cinco cajas de carne, de las 21 toneladas que trasladaba este viernes sobre la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Linares.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Estos hechos ocurrieron sobre el kilómetro 171 con dirección a Monterrey, cuando los tripulantes de una camioneta negra doble cabina intentaron rebasarlo, para después empezar a dispararle.

Esto provocó que el conductor perdiera el control de la unidad hasta salirse de la carretera, por lo que decidió salir de la cabina para esconderse entre la hierba.

Ante esto, los agresores descendieron de la camioneta para dirigirse hacia la caja del tráiler, donde se resguardaban alrededor de 21 toneladas de carne. Después de perpetrar el despojo, el trailero se percató de que solo llevaron consigo cinco cajas de mercancía.

De acuerdo con el chofer, partió de Ciudad Victoria con destino a Nuevo León.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos, Periciales y agentes ministeriales acudieron hasta el sitio para realizar las investiagaciones correspondientes.

El hombre resultó herido por el roce de uno de los disparos, sin embargo, fue atendido de manera inmediata.