Tráiler vuelca con familia que viajaba de Saltillo a Texas

Personal de emergencia realizó una valoración inicial de los pasajeros de la camioneta, quienes no presentaban lesiones aparentes

Una familia integrada por tres mujeres y un menor de 11 años sobrevivió sin lesiones aparentes a un accidente en el que un tractocamión volcó y cayó sobre la camioneta en la que viajaban por la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 26+500, frente a las albercas de Ojo Caliente, en Ramos Arizpe.

El director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez, informó que el accidente ocurrió en los carriles con dirección de Ramos Arizpe hacia Monterrey, cuando el vehículo de carga terminó volcado sobre una camioneta Toyota Sienna en la que se trasladaban cuatro integrantes de una familia.

La familia viajaba de Saltillo a San Antonio, Texas

Los ocupantes habían salido de su domicilio en Saltillo y tenían como destino la ciudad de San Antonio, Texas.

Fueron identificados como Rosalba Oyervides García, de 66 años; Sandra Torres Oyervides, de 43; Julia Guadalupe Astorga Aguilar, de 25, y Vidal Torres Oyervides, de 11 años.

Personal de emergencia realizó una valoración inicial de los pasajeros de la camioneta, quienes no presentaban lesiones aparentes y decidieron permanecer en el lugar para proporcionar sus datos a las autoridades.

Operador del tractocamión fue trasladado a la Clínica 88

El tractocamión era conducido por Osvaldo Albiso García, de 28 años, originario de Torreón, quien transportaba piezas automotrices destinadas a una empresa de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A diferencia de los ocupantes de la camioneta, el operador del tráiler requirió traslado a la Clínica 88 para una valoración médica, sin que hasta el momento se haya precisado la gravedad de posibles lesiones.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a las personas involucradas y realizar las maniobras correspondientes tras la volcadura.

Las circunstancias que provocaron que el tractocamión perdiera estabilidad y cayera sobre la camioneta deberán ser determinadas por las autoridades encargadas del accidente.