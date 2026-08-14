Tráiler provoca daños tras quedar sin control en una fábrica

Al momento del incidente no había personas en la trayectoria del tráiler, por lo que no se reportaron trabajadores, peatones o automovilistas lesionados

Un tráiler que acudió a una fábrica de papas fritas y frituras para realizar una descarga terminó provocando daños materiales durante la mañana de este jueves 13 de agosto, luego de que aparentemente quedara sin control al interior del establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría descendido de la unidad para recibir indicaciones y dejó activado el freno de estacionamiento.

Tráiler comenzó a desplazarse en reversa

Sin embargo, la unidad comenzó a desplazarse en reversa, presuntamente después de que se botara la velocidad, y avanzó hasta impactar y derribar uno de los portones de la empresa.

La estructura terminó sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Satélite Sur y antes de llegar al cruce con 20 de Noviembre.

No se reportaron personas lesionadas

Por fortuna, al momento del incidente no había personas en la trayectoria del tráiler, por lo que no se reportaron trabajadores, peatones o automovilistas lesionados.

Durante el día se llevaron a cabo labores para reparar los daños, mientras que personal de vigilancia pidió difundir lo ocurrido debido al riesgo que representaba la zona para quienes transitaban por el sector; las imágenes fueron tomadas desde la vía pública.