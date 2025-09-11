Tráiler provoca accidente y es detenido tras intentar huir

El conductor intentó evadir la responsabilidad del choque, pero perdió el control en una curva cerca, provocando un nuevo choque y terminó fuera del camino

Un tráiler con doble pipa provocó un aparatoso accidente este miércoles al impactar a dos vehículos particulares sobre la calle Vito Alessio Robles.

La unidad, que circulaba vacía, generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad tras darse a la fuga rumbo a la carretera Saltillo-Torreón.

El conductor intentó evadir la responsabilidad del choque, pero perdió el control en una curva cerca del relleno sanitario, donde volvió a chocar y terminó fuera del camino.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar y detuvieron al operador, quien presuntamente conducía en estado inconveniente.

Aunque el incidente generó gran preocupación por lo espectacular del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Sin embargo, los daños materiales fueron considerables tanto en los vehículos particulares como en la infraestructura vial. El chofer fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.