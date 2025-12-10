Tráiler intenta ganarle al tren y chocan en carretera Los Pinos

Una mujer resultó lesionada, por lo que fue estabilizada en el sitio y trasladada en código amarillo al Hospital Ixtlero para su valoración médica completa

Un accidente entre un ferrocarril y un tráiler se registró esta mañana en la carretera Los Pinos en Ramos Arizpe, luego de que el operador de la unidad de carga intentara ganarle el paso al tren, impactando además a una camioneta que circulaba por la zona.

Personal de Protección Civil y paramédicos municipales se trasladaron al sitio para atender a los involucrados.

En el lugar localizaron a una mujer de 59 años, conductora de una van Chrysler gris, quien resultó lesionada tras recibir el impacto del tráiler.

La paciente fue estabilizada en el sitio y trasladada en código amarillo al Hospital Ixtlero para su valoración médica.

Las unidades de emergencia continúan trabajando en el punto mientras se coordinan las maniobras de retiro y se verifica el estado del operador del tráiler, así como posibles daños adicionales derivados del choque con el ferrocarril.

Autoridades exhortan a conductores a extremar precauciones en cruces ferroviarios y respetar las señales preventivas para evitar accidentes de este tipo.