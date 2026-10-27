Tráiler embiste a motociclista de 18 años y huye en Ramos Arizpe

El joven que sufrió el accidente fue trasladado al Hospital General de Saltillo con una fractura expuesta en la pierna izquierda

Un motociclista de 18 años resultó lesionado con una fractura expuesta en la pierna izquierda después de ser impactado frontalmente por un tráiler cuyo conductor presuntamente invadió su carril y huyó del lugar, sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en Ramos Arizpe.

El lesionado fue identificado como Kevin Alfredo Carrizalez Pruneda, quien conducía una motocicleta Italika 150Z, de color negro con azul, cuando ocurrió el accidente.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que, al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia encontraron al joven tendido sobre la cinta asfáltica, aunque permanecía consciente y orientado.

Motociclista relata cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el testimonio del motociclista, circulaba de poniente a oriente, rumbo a su domicilio, después de salir del lugar donde trabaja su padre, cuando un tractocamión invadió su carril y lo impactó de frente.

Tras la colisión, el conductor de la unidad pesada se retiró del sitio, según los primeros reportes proporcionados a los rescatistas.

Trasladan al joven al Hospital General de Saltillo

Durante la valoración médica, los paramédicos detectaron una fractura expuesta de tibia y peroné izquierdos, por lo que determinaron trasladar al lesionado al Hospital General de Saltillo, clasificado con código amarillo para su atención.