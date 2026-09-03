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Tráiler derrama diésel tras chocar contra puente La Reyna

Por: Christyan Estrada

01 Septiembre 2026, 12:09

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El conductor de la unidad, procedente de Nuevo León y con destino a Derramadero, dijo haberse quedado dormido al volante; no hubo personas lesionadas

Tráiler derrama diésel tras chocar contra puente La Reyna

Un tráiler cargado con transmisiones automáticas para el sector automotriz sufrió un accidente durante la madrugada de este martes 1 de septiembre sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del puente conocido como La Reyna, donde el impacto provocó un importante derrame de diésel. 

El percance ocurrió alrededor de las 03:00 horas cuando el conductor de la unidad, que había salido de Nuevo León y se dirigía hacia la zona industrial de Derramadero, en Saltillo, presuntamente dormitó mientras manejaba, de acuerdo con lo que él mismo manifestó a los cuerpos de emergencia. 

Tras perder el control, el vehículo pesado subió a la barrera divisoria de carriles del puente, lo que ocasionó daños en los depósitos de combustible y permitió que una cantidad considerable de diésel se derramara sobre la carpeta asfáltica. 

Elementos de Bomberos acudieron al lugar y aplicaron material absorbente para contener el combustible, reducir riesgos de incendio y evitar que otros automovilistas pudieran derrapar al transitar por el área afectada. 

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas y el saldo fue únicamente de daños materiales. Durante las primeras horas de la mañana se mantuvieron labores de limpieza y seguridad en el sector mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.

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