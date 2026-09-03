Tráiler derrama diésel tras chocar contra puente La Reyna

El conductor de la unidad, procedente de Nuevo León y con destino a Derramadero, dijo haberse quedado dormido al volante; no hubo personas lesionadas

Un tráiler cargado con transmisiones automáticas para el sector automotriz sufrió un accidente durante la madrugada de este martes 1 de septiembre sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del puente conocido como La Reyna, donde el impacto provocó un importante derrame de diésel.

El percance ocurrió alrededor de las 03:00 horas cuando el conductor de la unidad, que había salido de Nuevo León y se dirigía hacia la zona industrial de Derramadero, en Saltillo, presuntamente dormitó mientras manejaba, de acuerdo con lo que él mismo manifestó a los cuerpos de emergencia.

Tras perder el control, el vehículo pesado subió a la barrera divisoria de carriles del puente, lo que ocasionó daños en los depósitos de combustible y permitió que una cantidad considerable de diésel se derramara sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar y aplicaron material absorbente para contener el combustible, reducir riesgos de incendio y evitar que otros automovilistas pudieran derrapar al transitar por el área afectada.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas y el saldo fue únicamente de daños materiales. Durante las primeras horas de la mañana se mantuvieron labores de limpieza y seguridad en el sector mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada.