Tráiler circulando por distribuidor vial expone a automovilistas

Un tráiler con caja fue captado circulando por la parte superior del distribuidor El Sarape, poniendo en riesgo a los automovilistas de la zona

Un tráiler con todo y caja fue captado circulando por la parte superior del mega distribuidor vial El Sarape, una maniobra que está prohibida debido al riesgo que representa para los automovilistas que transitan por la zona.

El pesado vehículo avanzó sobre los puentes del distribuidor a pesar de la restricción para unidades de gran tamaño, lo que generó sorpresa entre conductores y peatones que presenciaron el hecho. Lo que más llamó la atención fue que ningún elemento de Tránsito ni de la Policía Municipal intervino o se percató del suceso, a pesar de que la circulación de tráileres por esa vía podría ocasionar un accidente o dañar la estructura del puente.

“Es increíble que pase esto en una zona tan transitada, cualquiera podría salir lastimado. Se necesita más vigilancia”, comentó Juan Pérez, conductor que presenció el hecho mientras se dirigía a su trabajo.

Otra automovilista, María González, expresó su preocupación: “Este tipo de maniobras ponen en riesgo la vida de todos. La autoridad debería hacer algo para que esto no vuelva a suceder”.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el incidente ni se ha confirmado si el conductor fue sancionado. El distribuidor vial El Sarape cuenta con señalización visible que prohíbe el paso a vehículos pesados; sin embargo, este caso evidencia la falta de vigilancia en uno de los puntos más transitados de la capital coahuilense.