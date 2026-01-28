Tragedia laboral en Saltillo: muere gasero tras sufrir caída

El hecho ocurrió sobre la calle Manuel Doblado, cuando el trabajador se disponía a abastecer de combustible a un establecimiento comercial

Un fatal accidente de trabajo se registró en la zona centro de Saltillo, donde un empleado de una empresa distribuidora de gas perdió la vida luego de caer de una escalera mientras realizaba labores de suministro.

El hecho ocurrió sobre la calle Manuel Doblado, cuando el trabajador se disponía a abastecer de combustible a un establecimiento comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Humberto Hinojosa y de 57 años de edad, cayó desde una altura aproximada de más de tres metros, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar, sin embargo, al revisar al afectado confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el accidente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para resguardar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer las circunstancias del incidente.