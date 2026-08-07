Tragedia apaga los sueños de hermanas que reabrieron su boutique

Laura y Litzy de León habían reabierto su negocio en mayo; semanas después, un ataque dejó a una de ellas gravemente herida.

Apenas en abril pasado, las hermanas Laura y Litzy de León, de 23 y 26 años de edad respectivamente, habían anunciado con bombo y platillo la reapertura de su negocio llamado Lyon’s Boutique, un establecimiento dedicado a la venta de ropa, perfumes y artículos de uso personal.

El 23 de mayo, colgaron en sus redes sociales un pequeño video donde dan cuenta de la reapertura de su boutique, en la casa marcada con el número 1221 de la calle José Espinoza Fuentes, de la colonia Antonio Cárdenas.

Las imágenes muestras a las dos jóvenes pintando paredes, acomodando la mercancía y cortando el listón, con la ilusión de emprender de nuevo su negocio.

“Dicen que Dios tiene sueños… 8 billones de sueños… dicen que eres uno de ellos… mira qué hermoso destello eres de él”, se escucha de fondo la melodía “Sueños”, del grupo cristiano “Un Corazón”.

La alegría que muestran en el video contrasta terriblemente con la tragedia que se vivió en ese mismo lugar apenas este martes.

El esposo de Litzy, el ciudadano estadopunidense Chad Eberle, con quien se había casado hace apenas unos años, llegó a bordo de una camioneta para discutir con la joven, a pesar de que ésta contaba con una orden de restricción.

Tras la discusión, las autoridades presumen que Eberle sacó un arma de fuego y le disparó a Litzy en la cabeza, dejándola gravemente herida.

Después apuntó su arma contra Laura y la madre de las jóvenes, Ana Laura, así como su pareja sentimental, Emmanuel, quienes estaban en el lugar, matándolos a todos instantáneamente.

El agresor tomó a Benjamín, el hijo que procreó con Litzy, y huyó con rumbo al norte, tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos luego de cometer la agresión.

Fue captado en el filtro ubicado en la entrada a Castaños, pero no se le detuvo dado que nadie se había dado cuenta aún del multihomicidio, y no fue hasta cuatro horas después que un familiar se dio cuenta y reportó los hechos a la policía.

Eberle fue detenido en Piedras Negras, justo cuando hacía fila para ingresar a su país, con el menor a bordo de su camioneta.

Litzy fue la única sobreviviente, pero ingresó a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo con un balazo en la cabeza, y aunque fue operada por neurocirujanos, los médicos no dan esperanzas de que se pueda recuperar.

Hoy el local de Lyon’s Boutique, que tantos sueños albergó para las hermanas De León, permanece con las puertas cerradas, y los vecinos han colocado flores y veladoras al exterior, como lúgubres testigos de la tragedia que ahí ocurrió, y que cortó de tajo los sueños de las dos jóvenes.