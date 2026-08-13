Traficante que trasladaba a migrantes fue sentenciado a 12 años

Sentencian a Ponciano “N” a pagar 721 mil 650 pesos por el tráfico de 160 migrantes abandonados en la colonia Petrolera de Monclova.

Un hombre identificado como Ponciano “N” fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de tráfico de migrantes con agravante, luego de que autoridades federales acreditaron que transportaba a 160 personas extranjeras que pretendían llegar a la frontera con Estados Unidos.

Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 721 mil 650 pesos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la investigación, Ponciano “N” conducía un tractocamión con semirremolque en el que eran trasladadas las 160 personas, quienes no contaban con documentación que acreditara su estancia legal en México.

El vehículo fue localizado en marzo de 2022 en la colonia Petrolera de Monclova, después de que el conductor lo dejó abandonado con los migrantes en el interior.

Las investigaciones determinaron que las personas extranjeras habían pagado para ser trasladadas hacia la frontera con Estados Unidos.

Tras la localización del tractocamión, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal participaron en la atención de los migrantes, junto con personal del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía de Coahuila, Policía Municipal de Monclova, Instituto Nacional de Migración y autoridades estatales.

El Ministerio Público Federal presentó los elementos de prueba que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado y obtener la sentencia por tráfico de migrantes con agravante.

Ponciano “N” también permanece relacionado con otra investigación por su posible participación en los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en perjuicio de personas extranjeras, expediente que se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.