Tractocamión provoca volcadura de taxi en Monterrey-Saltillo

Por: INFO 7 17 Julio 2026, 06:21 Compartir

La Policía Municipal de Ramos Arizpe informó que el operador del tráiler, perteneciente a la empresa STCC, cambió de carril sin advertir la presencia del taxi

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Un taxi con matrícula de Nuevo León volcó la tarde de este jueves sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 22, luego de ser impactado por un tractocamión. La Policía Municipal de Ramos Arizpe informó que el operador del tráiler, perteneciente a la empresa STCC, cambió de carril sin advertir la presencia del taxi conducido por Sergio Mendoza Hernández, de 58 años. Tras el impacto, el vehículo salió del camino, dio una vuelta y terminó sobre el techo. En la unidad viajaban tres personas y un bebé, quienes no presentaron lesiones. El conductor del tractocamión dio aviso a su aseguradora para hacerse cargo de los daños derivados del accidente, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.