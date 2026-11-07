Trabajadores del Poder Judicial exigen frenar posibles despidos

Empleados del Poder Judicial bloquearon este viernes los bulevares Nazario Ortiz y Francisco Coss para exigir criterios objetivos en las evaluaciones laborales

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon este viernes distintas vialidades de Saltillo, entre ellas los bulevares Nazario Ortiz Garza y Francisco Coss, para exigir que se revisen los nuevos lineamientos de evaluación del personal, al considerar que podrían utilizarse criterios subjetivos para determinar la permanencia de empleados con años de servicio.

Nancy Santos Facundo, secretaria de Tribunal, explicó que la inconformidad no está relacionada con la aplicación de exámenes ni con la profesionalización del personal, sino con la posibilidad de que las evaluaciones permitan decisiones discrecionales por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

La trabajadora advirtió que existe preocupación entre los empleados ante la posibilidad de perder sus puestos durante los próximos meses, particularmente aquellos que ingresaron al Poder Judicial cuando no se exigía contar con una licenciatura en Derecho para desempeñar determinadas funciones.

Señaló que algunos trabajadores acumulan hasta 25 años de servicio y podrían ser sometidos a evaluaciones bajo requisitos que no existían cuando comenzaron su trayectoria laboral, situación que consideran injusta.

Santos Facundo también cuestionó que se pretenda evaluar al personal mientras continúa la presión para reducir el rezago de expedientes en los órganos jurisdiccionales, donde aseguró que numerosos empleados han extendido sus jornadas hasta la madrugada para cumplir con sus responsabilidades.

Los manifestantes sostienen que los lineamientos podrían favorecer decisiones basadas en la relación personal entre trabajadores y superiores, en lugar de medir sus conocimientos, experiencia y desempeño profesional.

La secretaria del Tribunal afirmó que los empleados están dispuestos a someterse a procesos de evaluación, siempre que se establezcan mecanismos transparentes y criterios que permitan verificar objetivamente sus capacidades.

La protesta también refleja la preocupación de los trabajadores por las consecuencias que una eventual separación laboral tendría sobre sus derechos adquiridos y sus expectativas de pensión, particularmente entre quienes han dedicado gran parte de su vida profesional al servicio judicial.

Durante la movilización, Santos Facundo reconoció las afectaciones ocasionadas a los automovilistas por los bloqueos, pero explicó que buscan hacer visible una situación que consideran una amenaza para la estabilidad laboral del personal.

Los trabajadores solicitaron comprensión a la ciudadanía y pidieron el respaldo de sus compañeros para exigir que los procesos de evaluación respeten la experiencia acumulada, las condiciones de ingreso y los derechos laborales del personal del Poder Judicial de la Federación.