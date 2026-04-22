Trabajadores del Ayuntamiento de Torreón hacen paro laboral

Los manifestantes cerraron los accesos a la Presidencia Municipal, lo que resultó en la suspensión de la atención al público y la realización de un plantón

Alrededor de 1,200 trabajadores sindicalizados y de confianza del Ayuntamiento de Torreón llevaron a cabo un paro de labores y se manifestaron frente a la Presidencia Municipal en la Plaza Mayor. La protesta se originó por el desacuerdo con la reestructuración interna en la dirección de Plazas y Mercados, donde se acusaron presuntos actos de corrupción y se denunciaron irregularidades en la cobertura de funciones por personal externo.

Los manifestantes cerraron los accesos a la Presidencia Municipal, lo que resultó en la suspensión de la atención al público y la realización de un plantón.

Exigieron la destitución o revisión de las acciones de los mandos superiores, así como la presentación de pruebas concretas sobre las acusaciones que llevaron a la suspensión de inspectores.

Después de varias horas de paro, los trabajadores levantaron la protesta al alcanzar un acuerdo con las autoridades municipales. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo Olmos Castro, habló de la reestructuración que lleva a cabo la dirección de Plazas y Mercados, situación que motivó la inconformidad.

Tras un diálogo con representantes del sindicato, se llegó a un acuerdo y se reanudaron las labores. Este acuerdo incluye una tregua de siete días para revisar la reestructuración en Plazas y Mercados y evaluar las condiciones laborales de los trabajadores