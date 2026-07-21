Trabajadores de Palliser reclaman solución a paro técnico

Un grupo de trabajadores formaron una comisión para poder sostener una nueva reunión con directivos de Palliser, que en este momento mantiene en paro técnico

Nuevamente, decenas de trabajadores de la empresa Palliser volvieron a cerrar el bulevar Isidro Lopez desde muy temprano por la mañana en protesta porque siguen sin recibir solución a sus demandas laborales.

Los empleados, más de 150, todos en paro técnico desde el mes de marzo, se quejaron que siguen sin recibir respuesta por parte de la empresa para reinstalarlos o liquidarlos.

Trabajadores denuncian afectaciones económicas

Molestos, aseguran que siguen recibiendo únicamente el 50% de su salario, lo cual representa un duro golpe para su economía familiar.

“No es posible que después de tanto tiempo nos tengan asi con esta incertidumbre sin salario y sin trabajo, no estamos dispuestos a seguir esperando, hoy nos tienen que resolver o vamos a tomar medidas” dijo uno de los trabajadores que desde muy temprano se apostaron en la entrada.

Reclamos alcanzan a la representación sindical

Poco antes de las 9 llegó hasta la puerta de la empresa el representante sindical para tranquilizarlos, pero la falta de respuestas los llevó a confrontarlo. “Vengo a defenderlos, a dar la cara por la representación sindical, pero si no están de acuerdo, bueno, pues yo me hago a un lado” señaló desesperado, pues los trabajadores desaprobaban su presencia argumentando que no habían recibido ningún tipo de orientación.

Minutos después y cuando las cosas comenzaban a subir de tono, llegó también Francisco Paredes, procurador del Trabajo de Coahuila que aseguró que los orientaría para llevar a cabo el diálogo con directivos de la empresa.

Forman comisión para reunirse con la empresa

Un grupo de trabajadores formaron una comisión para poder sostener una nueva reunión con directivos de Palliser, que en este momento mantiene en paro técnico a cerca de 900 trabajadores que reciben sólo el 50% de su salario nominal.