Líderes sindicales señalaron que las prestaciones están contempladas para los trabajadores y representan un respaldo importante para la economía de las familias

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Los trabajadores de los distintos sindicatos de Coahuila, entre ellos los agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), se encuentran listos para recibir sus aguinaldos y ahorros correspondientes a este cierre de año.

Así lo dieron a conocer sus dirigentes, quienes señalaron que las prestaciones están contempladas para los trabajadores y representan un respaldo importante para la economía de miles de familias coahuilenses.

Al respecto, el dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina, y el titular de la CROC, Alberto Morales, coincidieron en que en Coahuila históricamente no ha faltado el cumplimiento de estos compromisos laborales, por lo que existe confianza en que los trabajadores recibirán sus recursos en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en sus contratos y acuerdos sindicales.

Ambos representantes destacaron la importancia de que las empresas cumplan con el pago de aguinaldos y la entrega de los ahorros, ya que estos recursos permiten a los trabajadores hacer frente a los gastos de la temporada decembrina y fortalecer la economía familiar.

Asimismo, reiteraron que los sindicatos se mantienen atentos para garantizar el respeto a los derechos y prestaciones de sus agremiados.