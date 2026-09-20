Trabajadores de AHMSA piden intervención de Sheinbaum

El abogado sostuvo que los anuncios realizados por el Gobierno Federal no se han traducido en una solución económica para los obreros de AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), familiares, comerciantes, funcionarios y ciudadanos participaron este sábado en una marcha por Monclova para exigir una solución al proceso de quiebra de la siderúrgica, el pago de sus finiquitos y la recuperación de las operaciones de la empresa.

La movilización reunió a cientos de personas en el monumento del Ave Fénix, punto de partida de una manifestación que avanzó hacia el centro de la ciudad. La protesta se realizó seis días antes de la subasta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), prevista para el 25 de septiembre.

Raimundo Romo, representante de jubilados y pensionados de AHMSA, afirmó durante el mitin que los trabajadores continúan enfrentando dificultades económicas después de casi cuatro años de paralización de la empresa y de espera por el pago de sus derechos laborales.

El representante responsabilizó a Alonso Ancira Elizondo por la situación que atraviesa la siderúrgica y sostuvo que los trabajadores y sus familias han sido los principales afectados por la crisis. Señaló que la problemática de AHMSA ha generado consecuencias económicas que se mantienen en la Región Centro de Coahuila.

Trabajadores de AHMSA reclaman liquidaciones completas

Durante la concentración, el diputado local Fernando Rodríguez pidió mantener la unidad entre trabajadores y sociedad, sin importar partidos políticos, colores o ideologías, para respaldar las demandas laborales y buscar una solución para la siderúrgica.

El legislador sostuvo que la prioridad debe ser garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores y evitar que las liquidaciones representen únicamente una fracción de los recursos que les corresponden. Consideró insuficientes los porcentajes que se han mencionado para cubrir las obligaciones laborales derivadas de la quiebra de AHMSA.

Rodríguez también pidió nuevamente la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la problemática de Monclova y de los trabajadores de AHMSA. Recordó que durante una visita de la mandataria federal a Coahuila le planteó directamente la necesidad de respaldar a los obreros.

El diputado señaló que la situación de la siderúrgica requiere atención federal ante la proximidad de la subasta y la necesidad de conocer cuál será el futuro de la empresa. También llamó a mantener la presión social para que las demandas de los trabajadores sean consideradas.

Actualmente existen seis postores calificados para participar en el procedimiento de venta de AHMSA y MINOSA. La subasta está programada para el 25 de septiembre, después de que una primera etapa no concluyera con una oferta válida para adquirir la unidad productiva.

Cuestionan respaldo federal para trabajadores de AHMSA

Héctor Manuel Garza Martínez, abogado y CEO del despacho Ónix Legal Services, cuestionó que los trabajadores hayan recibido hasta ahora un respaldo federal que permita resolver de fondo sus demandas económicas y laborales.

El abogado sostuvo que los anuncios realizados por el Gobierno Federal no se han traducido en una solución económica para los obreros de AHMSA y de las empresas mineras relacionadas. Señaló que tampoco se ha concretado una alternativa que garantice el pago total de salarios, prestaciones e indemnizaciones pendientes.

Garza Martínez planteó que una de las alternativas para resolver la crisis podría ser la participación directa del Estado en la recuperación de la siderúrgica. Consideró que la adquisición de AHMSA permitiría establecer una estrategia para atender las obligaciones con trabajadores y acreedores.

El especialista también señaló que existe un aspecto jurídico que debe ser revisado en relación con los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles. Estas disposiciones establecen reglas sobre la prelación de créditos durante los procedimientos de concurso mercantil y quiebra.

De acuerdo con Garza Martínez, los trabajadores requieren mecanismos legales que permitan ampliar la protección de sus derechos dentro del procedimiento. Entre las alternativas que ha planteado se encuentra la posibilidad de recurrir a mecanismos constitucionales para defender el pago de las obligaciones laborales.

La marcha concluyó con un mitin en el centro de Monclova, donde los participantes reiteraron que la prioridad es lograr la venta de AHMSA, obtener el pago de los recursos pendientes y recuperar la actividad productiva de la siderúrgica.

La movilización también buscó enviar un mensaje directo al Gobierno Federal antes de la subasta del 25 de septiembre. Los trabajadores consideran que el resultado del procedimiento será determinante para conocer si existe una posibilidad real de reactivar la empresa y recuperar los empleos.

Piden obreros que Sheinbaum atienda a Monclova

Julián Torres Ábalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA y uno de los convocantes a la marcha, afirmó que la movilización busca llamar nuevamente la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación que enfrentan los obreros.

Durante su mensaje, Torres Ábalos señaló que los trabajadores necesitan una solución que les permita superar los efectos de la paralización de AHMSA. Recordó que han transcurrido aproximadamente cuatro años desde que comenzaron los problemas laborales y económicos que mantienen a miles de familias a la espera de sus pagos.

El dirigente laboral comparó los años de actividad y estabilidad económica de la región con el periodo actual de dificultades. Advirtió que los trabajadores enfrentan condiciones que ya no pueden prolongarse y demandó que el Gobierno Federal intervenga para encontrar una salida al conflicto.

Torres Ábalos recordó que durante la campaña presidencial Claudia Sheinbaum estableció compromisos con los trabajadores de Monclova relacionados con la problemática de AHMSA. También señaló que, posteriormente, la situación de la siderúrgica fue incluida entre los 100 compromisos prioritarios de su administración.

El representante laboral indicó que los mensajes expresados durante la marcha y el mitin serán enviados a la presidenta. Señaló que esperan que la mandataria federal atienda las demandas de los trabajadores y cumpla el compromiso asumido con la Región Centro de Coahuila.

La manifestación reunió a trabajadores activos y jubilados, familiares, ciudadanos, comerciantes, funcionarios y grupos de motociclistas, quienes participaron en la movilización para exigir una solución a la crisis de AHMSA.

A seis días de la subasta, los trabajadores mantienen la exigencia de que el proceso de venta permita recuperar la actividad productiva de la siderúrgica y, al mismo tiempo, garantice el pago de las obligaciones laborales pendientes.