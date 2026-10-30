Trabajadores de AHMSA piden garantizar pago de 210 mdd

La reunión con la Secretaría del Trabajo estaba programada inicialmente para el lunes, pero fue pospuesta y se celebró el martes, relató Torres Ávalos

Ante la incertidumbre sobre la venta de Altos Hornos de México (AHMSA), trabajadores pidieron al Gobierno federal garantizar el pago de 210 millones de dólares correspondientes al pasivo laboral, en caso de que no se concrete la adquisición de la siderúrgica.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, A.C., informó que la propuesta fue presentada a la Secretaría del Trabajo y posteriormente expuesta ante integrantes de una comisión del Senado.

El dirigente explicó que las reuniones en la Ciudad de México concluyeron sin una solución inmediata a las demandas, debido a que las autoridades necesitan analizar los planteamientos.

No obstante, indicó que representantes de la Secretaría del Trabajo se comprometieron a visitar la Región Centro de Coahuila durante los primeros días de noviembre para comunicar los avances y las posibles respuestas institucionales.

AHMSA: 90 días para integrar el consorcio comprador

La conformación del consorcio interesado en adquirir AHMSA representa la principal expectativa de los trabajadores para avanzar hacia una solución al conflicto, señaló Torres Ávalos.

Recordó que solicitaron a la jueza del concurso mercantil un periodo menor para concretar la asociación empresarial, pero finalmente se autorizó un plazo de 90 días.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA manifestó su expectativa de que los interesados cumplan con el compromiso de integrar el consorcio y formalizar la compra dentro del tiempo establecido.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que soliciten nuevas ampliaciones, pues los trabajadores llevan casi cuatro años esperando una solución a sus adeudos.

Durante la entrevista, Torres Ávalos mencionó a Cargill y Grupo Afirme como los participantes que buscan integrar el consorcio para adquirir la siderúrgica. Señaló que el periodo concedido deberá permitirles formalizar el proyecto, aunque insistió en que las autoridades deben prever una alternativa para los trabajadores si la operación no llega a realizarse.

Piden garantizar el pago laboral si no se concreta la compra

La propuesta de los trabajadores consiste en que el Gobierno federal cubra el pasivo laboral si fracasa la adquisición y recupere posteriormente el dinero cuando se concrete la venta de AHMSA.

Con este planteamiento, buscan que el cumplimiento de sus derechos no quede sujeto únicamente a que el consorcio logre reunir las condiciones necesarias para quedarse con la empresa.

“Estamos pidiendo al Gobierno federal que se haga responsable del pasivo laboral y posteriormente que recupere lo que se nos haya pagado”, explicó Torres Ávalos.

Indicó que la solicitud busca anticiparse a un posible fracaso de la negociación y evitar que los trabajadores permanezcan sin una alternativa de pago después de la prolongada crisis de la siderúrgica.

El monto estimado para cubrir las obligaciones laborales asciende a 210 millones de dólares, de acuerdo con el representante.

La petición plantea que el Gobierno federal adelante los recursos para cumplir con los pagos establecidos por la ley y posteriormente recupere esa cantidad mediante los recursos que se obtengan de la venta de la empresa.

Esperan respuesta de la Secretaría del Trabajo en noviembre

La reunión con la Secretaría del Trabajo estaba programada inicialmente para el lunes, pero fue pospuesta y se celebró el martes, relató Torres Ávalos.

Posteriormente, el miércoles, los trabajadores acudieron al Senado para informar a integrantes de una comisión sobre las gestiones realizadas ante la dependencia federal y solicitar apoyo para sus demandas.

Aunque las autoridades no ofrecieron una respuesta definitiva durante esos encuentros, el dirigente señaló que los trabajadores esperan conocer los avances durante los primeros días de noviembre.

Además de la expectativa de que se concrete la compra, buscan que el Gobierno federal precise qué alternativa aplicaría para garantizar el pago laboral si el consorcio no cumple con su objetivo.

La falta de una solución mantiene la incertidumbre entre los trabajadores y sus familias, afectados por la prolongada crisis de AHMSA. El plazo de 90 días abre una nueva posibilidad para la venta de la siderúrgica, pero los empleados también demandan una garantía institucional que permita cubrir sus derechos laborales si la operación vuelve a quedar sin efecto.