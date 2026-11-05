Trabajadores de AHMSA piden garantizar el pago de sus adeudos

Durante su estancia en Ciudad de México, los representantes de los trabajadores sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría del Trabajo

Los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) demandaron al Gobierno Federal garantizar el pago de sus adeudos laborales si la siderúrgica no consigue comprador durante enero próximo. La propuesta contempla que la Federación adelante los recursos correspondientes y posteriormente los recupere mediante la venta de la empresa, informó Julián Torres Ávalos, representante del movimiento obrero.

El presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA señaló que también exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum atender el compromiso establecido en el punto 61 de sus prioridades de gobierno. Recordó que la mandataria asumió la Presidencia de México el primero de octubre de 2024 y que los trabajadores esperan una respuesta a sus demandas.

Los planteamientos fueron presentados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante una serie de encuentros realizados en Ciudad de México. En esas reuniones, los representantes obreros entregaron documentos dirigidos a la Presidencia de la República para solicitar soluciones a la crisis laboral y financiera que mantienen paralizadas a AHMSA y su subsidiaria MINOSA.

Torres Ávalos explicó que otra de las alternativas propuestas consiste en que el Gobierno Federal intervenga directamente en la siderúrgica, mediante su estatización y la recuperación de sus operaciones. Consideró que esta posibilidad permitiría atender la problemática laboral y aprovechar la infraestructura industrial de la compañía.

Pasivo laboral de AHMSA y apoyo para 14 mil trabajadores

Entre las peticiones presentadas también figura la entrega de un respaldo económico inmediato para aproximadamente 14 mil trabajadores afectados por la suspensión de actividades de AHMSA y MINOSA. El representante recordó que desde marzo pasado solicitaron formalmente a la Presidencia de la República un apoyo de 50 mil pesos por trabajador.

Precisó que esa cantidad fue planteada como un anticipo a cuenta del finiquito que legalmente corresponde a cada empleado. La solicitud permanece pendiente de resolución y forma parte de las exigencias que los trabajadores reiteraron durante sus encuentros con funcionarios federales.

El dirigente laboral explicó que la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para resolver directamente todas las peticiones económicas y administrativas presentadas. Sin embargo, los funcionarios ofrecieron trasladar los planteamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum y gestionar una respuesta desde el Gobierno Federal.

Torres Ávalos indicó que acudieron a la capital del país con la intención de obtener compromisos concretos. Incluso contemplaban emprender acciones de presión si no recibían respuestas satisfactorias, pero finalmente decidieron aplazarlas después de que las autoridades ofrecieron revisar sus demandas.

Solicitan detener retiros de equipos de la siderúrgica

Durante su estancia en Ciudad de México, los representantes de los trabajadores sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría del Trabajo, diputados federales, integrantes de una comisión del Senado y la jueza responsable del concurso mercantil de AHMSA.

En el encuentro con la juzgadora, solicitaron que no se autorizaran nuevos retiros de maquinaria y equipos de las instalaciones industriales. Expusieron su inconformidad por los movimientos de bienes pertenecientes a terceros, al considerar que estas operaciones generan preocupación entre los trabajadores ante la situación que enfrenta la siderúrgica.

De acuerdo con Torres Ávalos, la jueza respondió que no podía impedir la salida de esos bienes cuando los solicitantes acreditaran legalmente su propiedad y cumplieran con los requisitos establecidos. Por ello, les señaló que podían recurrir a los mecanismos legales disponibles para inconformarse contra las autorizaciones.

Entre las alternativas mencionadas estuvo la promoción de juicios de amparo para impugnar los permisos de retiro. Sin embargo, el representante obrero consideró que acudir a esa vía podría prolongar los procedimientos durante uno o dos años y generar gastos adicionales para los trabajadores.

Finalmente, informó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo tenían previsto acudir a las 15:30 horas a las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde se reunirían con los afectados. El propósito sería presentar información y ofrecer respuestas a los planteamientos entregados durante las gestiones realizadas en la capital del país.