Trabajadores de AHMSA exigen intervención y apoyo económico

El dirigente explicó que la solicitud no busca el pago total de adeudos, sino un apoyo temporal que permita a las familias sobrellevar la situación económica

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal, apoyo económico emergente y justicia legal contra exdirectivos, durante una marcha realizada en el centro de Monclova.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA A.C., encabezó la movilización en la que advirtió que miles de familias enfrentan una crisis económica prolongada sin respuesta oficial. El contingente recorrió la calle Hidalgo hasta la plaza principal, donde los obreros presentaron un manifiesto de cuatro puntos.

Entre las principales demandas destacan la intervención directa del Gobierno Federal, la generación de empleos en la región, la entrega de una ayuda humanitaria para extrabajadores y la extradición del exdirector de la empresa, Alonso Ancira, para que enfrente procesos judiciales por el daño causado.

Exigen apoyo federal para trabajadores de AHMSA

Torres Ávalos señaló que los trabajadores han solicitado en reiteradas ocasiones el respaldo del Gobierno Federal sin obtener respuesta concreta. Indicó que recientemente entregaron un oficio a la presidenta durante una visita a Monterrey, donde pidieron una solución al conflicto y un adelanto económico de 50 mil pesos a cuenta de salarios pendientes.

El dirigente explicó que la solicitud no busca el pago total de adeudos, sino un apoyo temporal que permita a las familias sobrellevar la situación económica.

“No pedimos el 100 por ciento, solo una ayuda que amortigüe la crisis mientras se resuelve el proceso”, expresó.

Asimismo, planteó que el gobierno podría implementar mecanismos extraordinarios de apoyo, incluso mediante aportaciones internas, para atender la emergencia social que enfrentan los extrabajadores de la siderúrgica.

Incertidumbre por proceso de quiebra y subasta de AHMSA

En relación con el proceso legal de la empresa, Torres Ávalos informó que en una reunión reciente con el síndico, realizada el 27 de marzo en Saltillo, no se definieron fechas para la publicación de nuevas bases de subasta. Explicó que el documento fue entregado a la jueza, quien deberá revisarlo y autorizar posibles modificaciones antes de hacerlo público.

Señaló que esta falta de claridad genera incertidumbre entre los trabajadores, quienes siguen a la espera de una resolución que permita la reactivación de la empresa o el pago de adeudos laborales. Añadió que autoridades federales han informado sobre avances en negociaciones con acreedores, lo que mantiene expectativas de una pronta solución.

Movimiento obrero mantiene presión pese a divisiones internas

El dirigente reconoció que, aunque existen diferencias entre grupos de extrabajadores, el movimiento mantiene una lucha constante por sus derechos. Indicó que algunos obreros han optado por manifestarse en las instalaciones de la empresa, mientras otros participan en marchas, pero todos comparten el mismo objetivo.

Torres Ávalos subrayó que, pese a desacuerdos, prevalece el respeto entre los distintos grupos, lo que permite mantener la presión social en busca de soluciones.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades federales para atender la problemática de AHMSA y evitar que la crisis continúe afectando a miles de familias en la región centro de Coahuila.