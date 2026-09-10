Trabajadores de AHMSA convocan a movilización el 19 de septiembre

La convocatoria está dirigida a trabajadores de AHMSA, sus familias, empresarios y habitantes de los municipios de la Región Centro

El Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA realizará una marcha el próximo 19 de septiembre para exigir una solución a la situación laboral que enfrentan los obreros de Altos Hornos de México. David Perales Fierros, vicepresidente del organismo, informó que la movilización comenzará a las 9:00 horas en el Ave Fénix y concluirá en la plaza principal de Monclova.

La convocatoria está dirigida a trabajadores de AHMSA, sus familias, empresarios y habitantes de los municipios de la Región Centro. El objetivo es mantener vigente la exigencia de justicia laboral y solicitar que las instalaciones de la empresa siderúrgica puedan volver a operar para recuperar empleos e ingresos en la zona.

Marcha por trabajadores de AHMSA mantendrá presión laboral

Perales Fierros señaló que integrantes del Grupo de Defensa Laboral, entre ellos Julián Torres Ávalos y Toniel, acudieron a la Ciudad de México para participar en una audiencia pública relacionada con el proceso de AHMSA. En esa reunión participaron acreedores preferentes y representantes de los trabajadores tuvieron la oportunidad de presentar sus planteamientos.

El vicepresidente explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por Julián Torres, el encuentro tuvo resultados favorables para las posiciones de los trabajadores. Indicó que algunos participantes mostraron disposición hacia los argumentos presentados durante la audiencia y hacia la información expuesta por el síndico.

Sin embargo, Perales Fierros aclaró que la realización de la marcha no está condicionada a los resultados de esa reunión. La organización mantendrá la movilización como una medida para ejercer presión y solicitar avances concretos en la solución de las obligaciones laborales pendientes.

El dirigente también cuestionó que durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo no se haya anunciado alguna medida relacionada directamente con la problemática de AHMSA. Señaló que los representantes laborales han buscado acercamientos con autoridades municipales de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura.

Explicó que la situación de los trabajadores tiene efectos en diferentes municipios de la Región Centro, debido a que numerosas familias dependen de los ingresos que generaba la empresa. Por ello, consideró necesario que las autoridades mantengan atención sobre el proceso y las consecuencias económicas que ha generado la suspensión de actividades.

Trabajadores de AHMSA reclaman mejores finiquitos

Respecto a los recursos que podrían destinarse al pago de finiquitos, Perales Fierros señaló que los trabajadores consideran insuficiente la cantidad de más de 3 mil millones de pesos que se ha planteado para cubrir estas obligaciones. Indicó que esa cifra contrasta con el monto de la deuda laboral reconocida durante el proceso.

El representante laboral agregó que los trabajadores han recibido información de distintas dependencias gubernamentales sobre la posibilidad de establecer algún mecanismo de apoyo adicional. La intención, explicó, sería mejorar los montos que recibirían los obreros como parte de las liquidaciones correspondientes.

Perales Fierros sostuvo que una parte importante de las expectativas está relacionada con la posible venta de AHMSA. Señaló que la obtención de recursos mediante ese proceso permitiría avanzar en el cumplimiento de las obligaciones laborales que permanecen pendientes con los trabajadores de la empresa.

Además del pago de finiquitos, el Grupo de Defensa Laboral plantea la necesidad de recuperar las fuentes de empleo. El dirigente señaló que los trabajadores requieren ingresos para sus familias, pero también que las nuevas generaciones tengan oportunidades laborales dentro de una actividad industrial que durante décadas sostuvo la economía regional.

Como ejemplo del impacto que mantiene AHMSA en la zona, mencionó que en San Buenaventura existen alrededor de 500 trabajadores vinculados con la empresa. Añadió que en Frontera y Castaños también permanecen cientos de familias relacionadas con la actividad de Altos Hornos de México.

El organismo llamó a los trabajadores y sus familias a participar en la marcha del 19 de septiembre. La expectativa es reunir un contingente numeroso para mantener la exigencia de justicia laboral y solicitar la reactivación de las instalaciones siderúrgicas de AHMSA.