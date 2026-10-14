Trabajador muere tras caer ocho metros de construcción del IMSS

Un trabajador murió tras caer de ocho metros en la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS en Saltillo; paramédicos confirmaron su fallecimiento.

Un trágico accidente laboral cobró la vida de un trabajador de la construcción durante la mañana de este martes 13 de octubre, en las instalaciones donde se edifica el nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo. De acuerdo con los primeros informes, el hombre cayó desde una altura aproximada de ocho metros mientras desempeñaba sus labores.

Tras lo ocurrido, sus compañeros acudieron de inmediato para intentar salvarle la vida, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaban apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, al arribar al sitio, paramédicos del SAMU confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La tragedia movilizó a elementos de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque trascendió que su ingreso habría sido restringido por personal del Ejército Mexicano, encargado de la obra. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido ni se han esclarecido las circunstancias que provocaron la caída.

Un trabajador perdió la vida en un accidente ocurrido este martes 13 de octubre en la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Saltillo. De acuerdo con los reportes iniciales, el trabajador cayó desde una altura aproximada de ocho metros mientras realizaba sus labores. Sus compañeros intentaron reanimarlo con RCP, pero al llegar los paramédicos del SAMU confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la FGR, aunque se informó que el acceso a la obra les fue restringido. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Nuestras condolencias a su familia. Que en paz descanse.