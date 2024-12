 Trabajador muere atrapado dentro de maquinaria en Saltillo

Un hombre de 38 años, identificado como Juan Manuel, perdió la vida mientras reparaba maquinaria de la empresa AUMA, ubicada en el sur de Saltillo.

El incidente ocurrió este sábado en el área de nanotecnología de la empresa.

Según investigaciones, sus compañeros de trabajo no se dieron cuenta de lo que había sucedido hasta que pasaron varios minutos y no vieron movimiento alguno de Juan Manuel, e inmediato, acudieron a liberarlo y llamaron a paramédicos de una empresa privada, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La autoridad fue notificada y agentes de Investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de Juan Manuel fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.

