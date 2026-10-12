Trabajador de 17 años resulta herido al caerle espejos

Los socorristas realizaron una valoración física del joven para revisar su estado de salud y determinar las posibles consecuencias del golpe

Un trabajador de 17 años fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS luego de sufrir una lesión en la cabeza cuando varios espejos le cayeron encima mientras realizaba sus labores en las instalaciones de la empresa Gilsa.

El afectado fue identificado como Eduardo, quien requirió atención médica después de que se reportara el accidente ocurrido en el interior del establecimiento.

Paramédicos atienden al trabajador dentro de la empresa

Tras recibir el llamado de auxilio, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al lugar e ingresaron a las instalaciones para brindarle atención prehospitalaria.

Los socorristas realizaron una valoración física del joven para revisar su estado de salud y determinar las posibles consecuencias del golpe que recibió en la cabeza.

Después de la evaluación inicial, los paramédicos determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para que recibiera atención médica y se le practicaran los estudios correspondientes.

El trabajador fue llevado a la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico continuaría con la revisión para descartar lesiones de gravedad y establecer el tratamiento necesario.