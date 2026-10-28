Trabajador cae cinco metros de estructura en Ramos Arizpe

Un trabajador resultó lesionado tras colapsar una estructura metálica durante la ampliación de una clínica en Ramos Arizpe, al vaciar concreto.

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Un trabajador de la construcción resultó con lesiones de consideración luego de que colapsara una estructura metálica a una altura aproximada de cinco metros, durante los trabajos de ampliación de la Clínica Santa Lucía, también conocida como Clínica del Doctor Segundo, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió cuando personal de una empresa constructora externa realizaba el vaciado de concreto sobre una estructura destinada a sostener el techo de la ampliación. De manera preliminar, se presume que el peso del material provocó que los soportes cedieran y se desplomaran.

Al momento del colapso, cuatro trabajadores se encontraban sobre la estructura. Tres consiguieron saltar y ponerse a salvo, mientras que Isidro Hernández Sandoval, residente del municipio de García, Nuevo León, cayó junto con parte de la construcción.

El trabajador presentó una probable fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, además de una contusión en la cabeza y sospecha de traumatismo craneoencefálico, por lo que fue clasificado como paciente de atención prioritaria.

Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado en código rojo al Hospital Christus Muguerza de Saltillo para recibir atención médica especializada. De acuerdo con los reportes posteriores al accidente, su condición fue descrita como estable, aunque permanece bajo vigilancia médica.

Los trabajos de ampliación estaban a cargo de una compañía contratada por la clínica y no de personal perteneciente directamente a la institución médica. Las posibles responsabilidades por el accidente deberán determinarse a partir de las revisiones correspondientes.

Pese al desplome, la Clínica Santa Lucía mantiene sus servicios médicos y la atención a pacientes sin interrupciones, de acuerdo con la información proporcionada.

Las autoridades deberán establecer las condiciones de seguridad en las que se ejecutaban los trabajos y determinar las causas precisas del colapso, ya que hasta el momento la posible sobrecarga de concreto constituye una hipótesis preliminar.