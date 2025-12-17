Trabaja UAdeC de la mano con la Fiscalía en materia de seguridad

Octavio Pimentel, rector de la UAdeC, reconoció el esfuerzo que se ha hecho en el estado por la seguridad tanto de parte del gobernador como del fiscal

Durante la comparecencia del fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, ante el pleno del Congreso del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, dijo que esta institución trabaja de la mano de la Fiscalía para reforzar la seguridad de sus planteles.

“Felicitamos al fiscal, es egresado de la Autónoma de Coahuila y con quien tenemos una excelente coordinación desde que era secretario, toda la capacitación, la ingeniería, el sistema de inteligencia, la capacitación a nuestros cuerpos de seguridad, y la seguridad a través de las cámaras y los grupos de WhatsApp”.

Dijo que el personal de seguridad de la UAdeC está capacitado para trabajar y fortalecer el enlace que se tiene con los órganos de seguridad, lo que permite que las escuelas y facultades ofrezcan condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida estudiantil y los docentes.

Pimentel Martínez reconoció el esfuerzo que se ha hecho en el estado por la seguridad tanto de parte del gobernador Manolo Jiménez como del fiscal Federico Fernández, lo que le permite a la comunidad universitaria llevar una vida en paz y crecer eficientemente dentro de las instituciones de educación superior.