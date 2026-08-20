Torreón y Coahuila coordinan obras y servicios en colonias

Actualmente, Estado y Municipio mantienen coordinación en áreas como Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud Municipal y Seguridad Pública

Con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado y avanzar en programas conjuntos que permitan atender las necesidades de los habitantes de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo este martes una reunión con directores municipales y el equipo de MEJORA Coahuila.

Revisan proyectos prioritarios para Torreón

Durante el encuentro se revisaron los avances y el seguimiento de proyectos prioritarios para el municipio, tomando como base las necesidades detectadas diariamente en colonias y ejidos mediante los recorridos que realizan de manera permanente las autoridades municipales y estatales.

Riquelme Solís señaló que entre las acciones prioritarias se encuentran la obra pública, atención de vialidades y los trabajos de las cuadrillas de bacheo en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de responder de manera puntual a las necesidades de cada comunidad.

Estado y Municipio mantienen coordinación

El alcalde destacó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y aseguró que este tipo de reuniones permiten fortalecer el trabajo en equipo para convertir las necesidades de los ciudadanos en acciones concretas.

Actualmente, Estado y Municipio mantienen coordinación en áreas como Servicios Públicos, Obras Públicas, Desarrollo Social, Salud Municipal y Seguridad Pública.