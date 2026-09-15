Torreón supera los 85 mil pasajeros aéreos durante agosto

El edil destacó que contar con más opciones de conexión aérea representa una ventaja para la competitividad de Torreón, al facilitar la llegada de visitantes

El Aeropuerto Internacional de Torreón registró nuevos máximos históricos en el movimiento de pasajeros durante julio y agosto, con más de 85 mil viajeros movilizados en cada mes, reflejo del crecimiento en la demanda de conectividad aérea y del dinamismo económico de la región.

De acuerdo con las cifras reportadas, durante julio se movilizaron 85 mil 047 pasajeros, mientras que en agosto la cifra alcanzó 85 mil 816, convirtiéndose ambos meses en los de mayor movimiento registrado para la terminal aérea de la ciudad.

El alcalde Miguel Riquelme señaló que este comportamiento responde, entre otros factores, a una mayor demanda de vuelos por parte de viajeros de negocios, turistas y habitantes de la Comarca Lagunera, además de la ampliación de la oferta de destinos durante la temporada vacacional de verano.

Nuevas rutas fortalecen la conectividad de Torreón

Entre las acciones que han permitido fortalecer la conectividad se encuentra la reanudación del vuelo directo de temporada hacia San Antonio, Texas, así como la incorporación de la ruta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la conectividad directa con Chihuahua, Mazatlán y La Paz.

El edil destacó que contar con más opciones de conexión aérea representa una ventaja para la competitividad de Torreón, al facilitar la llegada de visitantes, empresarios e inversionistas, además de fortalecer las condiciones para la realización de reuniones, convenciones y encuentros de negocios.

“Una ciudad mejor conectada es también una ciudad más competitiva”, señaló Miguel Riquelme, al destacar que se continuará trabajando para ampliar la presencia de Torreón a nivel nacional e internacional y aprovechar la conectividad como una herramienta para atraer inversión y generar desarrollo.

Buscan ampliar rutas y mejorar la terminal aérea

El Gobierno Municipal mantiene comunicación con las aerolíneas, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y autoridades de Aduanas, con el objetivo de impulsar nuevas rutas y promover inversiones para mejorar la infraestructura y las instalaciones de la terminal aérea.

Asimismo, se mantiene como proyecto estratégico la consolidación del Recinto Fiscalizado Estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades de Torreón para el manejo de carga aérea internacional y abrir nuevas oportunidades para las empresas de la región.

Miguel Riquelme resaltó finalmente que la ubicación estratégica de Torreón, su infraestructura, actividad empresarial y condiciones de seguridad representan factores que permiten a la ciudad competir por nuevas inversiones y atraer mayores oportunidades de desarrollo.