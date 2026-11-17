El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que los recursos serán destinados principalmente a la adquisición de acciones de prevención del delito

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Torreón destinará alrededor de 200 millones de pesos a materia de seguridad durante el próximo año, con recursos propios y en coordinación con el Gobierno de Coahuila, a fin de fortalecer el equipamiento de las corporaciones, ampliar la capacidad operativa y mantener las condiciones de paz y tranquilidad en el municipio.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones municipales, estatales y federales ha permitido mejorar la percepción de seguridad, por lo que consideró necesario mantener e incrementar los esfuerzos de inversión para el siguiente año.

Priorizarán patrullas y equipamiento de las corporaciones

Explicó que estos recursos municipales y estatales permitirán suplir, en parte, los fondos federales que anteriormente recibían los ayuntamientos y que actualmente ya no están disponibles. Sin embargo, señaló que tanto el Estado como el municipio mantienen una inversión importante para garantizar la seguridad de la población.

Detalló que uno de los rubros prioritarios será la adquisición de nuevas unidades, además del fortalecimiento de las áreas de Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y Prevención del Delito.

Riquelme Solís indicó que la estrategia no solamente contempla mantener la operatividad de las corporaciones, sino también reforzar las acciones preventivas para atender los distintos factores que pueden incidir en la inseguridad.

Se incorporarán 100 nuevos policías de manera gradual

En cuanto al fortalecimiento del estado de fuerza, adelantó que en los próximos días se graduarán 100 nuevos elementos de la Academia de Policía, quienes se incorporarán a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Agregó que los nuevos policías contarán con uniformes, patrullas, armamento y el equipo necesario para desempeñar sus funciones, además de que su incorporación a las labores en las calles será gradual y acompañada por elementos con mayor experiencia y mandos policiales.

El alcalde subrayó que la suma de esfuerzos entre los gobiernos municipal y estatal es fundamental para mantener la presencia policial, no solamente mediante más elementos, sino también con vehículos, equipo y armamento que permitan responder a las necesidades de seguridad de Torreón.