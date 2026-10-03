Torreón suma nuevo parque industrial con inversión de 800 mdp

El complejo proyecta 12 naves industriales, cuatro ya construidas, para ampliar oferta de espacios destinados a nuevas empresas y expansiones en La Laguna

Torreón amplió su capacidad para recibir nuevas empresas con la apertura de un parque industrial que representa una inversión cercana a 800 millones de pesos y que proyecta contar con 12 naves para operaciones manufactureras y otros proyectos productivos.

El complejo, desarrollado por la empresa VYNMSA, cuenta actualmente con cuatro edificios terminados y contempla la construcción de ocho adicionales, informó Mario Chapa del Campo, CEO de la compañía en Torreón.

La nueva infraestructura busca disponer de espacios listos para empresas interesadas en instalar operaciones en La Laguna, así como para proyectos de expansión de compañías que requieran capacidad industrial en la región.

Durante la inauguración, el gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas inversiones para La Laguna, aunque no precisó el número de proyectos, empresas involucradas ni el monto que representarían.

El mandatario señaló que, frente al escenario de incertidumbre económica, Coahuila busca mantener condiciones para captar inversiones mediante factores como estabilidad laboral, disponibilidad de trabajadores especializados, servicios, certeza jurídica y seguridad.

Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, explicó que la disponibilidad de instalaciones industriales es uno de los elementos necesarios para competir por nuevos proyectos y facilitar el crecimiento de empresas establecidas en la entidad.

Con cuatro de las 12 naves proyectadas ya construidas, el desarrollo continuará creciendo conforme avance el proyecto, mientras Torreón busca ampliar su inventario de infraestructura industrial para competir por nuevas inversiones y empleos en La Laguna.