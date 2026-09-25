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Torreón suma esfuerzos con el Estado para atender necesidades

Por: Irene Zapata

24 Septiembre 2026, 18:50

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Riquelme reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Estado para avanzar en proyectos que beneficien a la ciudadanía

Torreón suma esfuerzos con el Estado para atender necesidades

Torreón se sumará al programa estatal “En Equipo Le Entramos”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de coordinar esfuerzos y recursos con los municipios para atender las principales necesidades de las colonias, barrios y ejidos.

Durante el arranque de la estrategia, el alcalde Miguel Riquelme destacó que este esquema permitirá al municipio contar con mayores herramientas para realizar obras y mejorar servicios que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

Señaló que entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de pavimentación, agua y drenaje, recuperación de espacios públicos, infraestructura educativa y servicios primarios.

Agregó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento ya se ha reflejado en obras para Torreón y en acciones relacionadas con la seguridad.

El programa será ejecutado a través de Mejora Coahuila y contempla la suma de esfuerzos y recursos para atender las principales necesidades de los municipios.

Riquelme reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Estado para avanzar en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

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