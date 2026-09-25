Torreón suma esfuerzos con el Estado para atender necesidades

Riquelme reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Estado para avanzar en proyectos que beneficien a la ciudadanía

Torreón se sumará al programa estatal “En Equipo Le Entramos”, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de coordinar esfuerzos y recursos con los municipios para atender las principales necesidades de las colonias, barrios y ejidos.

Durante el arranque de la estrategia, el alcalde Miguel Riquelme destacó que este esquema permitirá al municipio contar con mayores herramientas para realizar obras y mejorar servicios que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

Señaló que entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de pavimentación, agua y drenaje, recuperación de espacios públicos, infraestructura educativa y servicios primarios.

Agregó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento ya se ha reflejado en obras para Torreón y en acciones relacionadas con la seguridad.

El programa será ejecutado a través de Mejora Coahuila y contempla la suma de esfuerzos y recursos para atender las principales necesidades de los municipios.

Riquelme reiteró que su administración mantendrá la coordinación con el Estado para avanzar en proyectos que beneficien a la ciudadanía.