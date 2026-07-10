Torreón revisa proyectos estratégicos de infraestructura

La reunión forma parte de la estrategia de colaboración institucional que mantiene el Gobierno Municipal con las distintas dependencias estatales

Como parte de la agenda de coordinación entre el Municipio de Torreón y el Gobierno del Estado, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Algara Acosta, para revisar los proyectos estratégicos que impulsa la Administración Estatal en la ciudad.

Revisan proyectos estratégicos para Torreón

El alcalde destacó que el trabajo conjunto con el Gobierno de Coahuila será fundamental para consolidar proyectos que respondan a las necesidades de la población y contribuyan a la competitividad de Torreón.

“Vamos a trabajar de manera coordinada para seguir fortaleciendo la infraestructura de nuestra ciudad, porque cada obra representa mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para las familias torreonenses”, expresó el edil.

Buscan fortalecer infraestructura y movilidad

Durante el encuentro se dio seguimiento a las acciones de infraestructura contempladas para Torreón, con el objetivo de mantener una coordinación permanente entre ambos órdenes de gobierno que permita impulsar obras orientadas al desarrollo urbano, la movilidad y el crecimiento ordenado del municipio.

Por su parte, el secretario Miguel Algara Acosta reiteró la disposición de la dependencia estatal para continuar trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento, dando seguimiento a los proyectos que permitan reforzar el desarrollo de Torreón y de la región.

La reunión forma parte de la estrategia de colaboración institucional que mantiene el Gobierno Municipal con las distintas dependencias estatales, con el propósito de sumar esfuerzos en la planeación y ejecución de obras que impulsen el crecimiento de la ciudad y generen mejores condiciones para las y los torreonenses.