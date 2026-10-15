Torreón revisa agenda urbana, áreas verdes y accesibilidad

Con estas acciones, se busca fortalecer la planeación urbana y establecer condiciones para que el crecimiento de Torreón se traduzca en mejores oportunidades

Con el objetivo de garantizar un crecimiento ordenado y responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudad, el alcalde Miguel Riquelme sostuvo una reunión con integrantes del Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN), donde revisaron los proyectos que forman parte de la agenda urbana del municipio.

Revisan normatividad urbana y programas estratégicos

Durante el encuentro, se analizaron los avances de las distintas comisiones, así como los ajustes necesarios para mejorar la funcionalidad de las propuestas y asegurar que respondan a los retos que enfrenta Torreón a mediano y largo plazo.

Entre los temas abordados estuvieron la vinculación entre universidades y empresas, la reforma de la normatividad urbana, el seguimiento de asuntos internacionales y el desarrollo de programas estratégicos para la atención integral de los adultos mayores.

Miguel Riquelme señaló que es importante dar seguimiento puntual a cada proyecto, establecer tiempos de ejecución y generar avances que puedan aplicarse desde la actualidad, con una visión que permita anticiparse a las necesidades derivadas del crecimiento de la ciudad.

Indicó que el trabajo coordinado con el IMPLAN contribuye a definir prioridades y orientar las acciones de planeación hacia un desarrollo urbano más funcional.

Buscan nuevas áreas verdes y espacios públicos accesibles

Otro de los asuntos relevantes fue la identificación de espacios públicos que puedan convertirse en nuevas áreas verdes, bajo criterios ambientales y urbanísticos.

Asimismo, se revisaron temas relacionados con vivienda, educación y empleo, además de la atención a grupos vulnerables mediante espacios accesibles que favorezcan la movilidad de todas las personas. Con estas acciones, se busca fortalecer la planeación urbana y establecer condiciones para que el crecimiento de Torreón se traduzca en mejores oportunidades y calidad de vida para sus habitantes.