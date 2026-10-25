Torreón renueva colector sanitario para mejorar drenaje

SIMAS Torreón sustituye tubería de 42 por 60 pulgadas y conecta redes sanitarias de La Amistad y La Cortina para mejorar el desfogue de aguas residuales

El Gobierno del Estado, en coordinación con SIMAS Torreón, realiza la reposición del colector general Rodríguez–La Joya II, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en el norte de la ciudad y atender los problemas de drenaje que durante años han afectado a las colonias La Amistad y La Cortina.

Los trabajos incluyen la sustitución de la tubería actual de 42 pulgadas, fabricada con asbesto, por una nueva de 60 pulgadas de diámetro de polietileno de alta densidad, lo que permitirá aumentar la capacidad de conducción de aguas residuales y mejorar su desfogue.

La obra se desarrolla sobre las calles Bartolomé de las Casas y Canal de la Concha, en la colonia La Amistad, hasta llegar al cárcamo La Joya II. Además, contempla la interconexión de las redes sanitarias de La Amistad y La Cortina, con la finalidad de reducir los niveles de aguas residuales y prevenir nuevas afectaciones en ambos sectores.

Como parte de estas acciones, SIMAS Torreón exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura, grasas y otros residuos a las alcantarillas y calles, debido a que pueden ocasionar obstrucciones y afectar el servicio. La reposición del colector busca fortalecer la infraestructura sanitaria y ofrecer mejores condiciones de funcionamiento para las familias del norte de la ciudad.