Torreón refuerza vigilancia y el contacto ciudadano

La Policía Municipal realizó 12 reuniones vecinales durante octubre y creó nueve grupos de WhatsApp para mejorar la comunicación con la ciudadanía

La Administración municipal de Torreón reforzó las acciones de proximidad social y prevención del delito mediante reuniones con habitantes de distintas colonias, representantes de instituciones educativas y comerciantes, con el propósito de atender las necesidades específicas de cada sector y fortalecer la seguridad.

Como parte de estas estrategias, durante octubre se llevaron a cabo 12 reuniones en diferentes puntos del municipio, incluyendo sectores habitacionales, planteles educativos y espacios comerciales como el Mercado de Abastos, Plaza Abastos y Mercahorro.

Además, se conformaron nueve nuevos grupos vecinales de WhatsApp para facilitar la comunicación entre los ciudadanos y la Policía Municipal, agilizar la atención de reportes y dar seguimiento a las solicitudes de los habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que estos encuentros permiten conocer de primera mano las inquietudes de la población y establecer medidas de vigilancia y prevención acordes con las problemáticas detectadas en cada zona.

Las acciones se definen también a partir de las reuniones semanales de las mesas de seguridad, en las que participan corporaciones de los distintos órdenes de gobierno y se analizan los mapas de calor para identificar áreas que requieren atención prioritaria.

De acuerdo con las necesidades identificadas, se implementan diferentes medidas, entre ellas la instalación de monocasetas con cámaras de seguridad conectadas al Centro de Control y Comando (C2), recorridos preventivos, mayor presencia policial en horarios específicos y atención a situaciones reportadas por los vecinos.

Asimismo, el fortalecimiento de la corporación con la entrega reciente de patrullas ha permitido incrementar los recorridos y la presencia de los elementos de Seguridad Pública en espacios públicos, colonias y establecimientos comerciales.

El gobierno municipal reiteró que mantendrá la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y las demás instancias de seguridad para dar continuidad a las acciones de prevención y vigilancia, con el objetivo de contribuir a la tranquilidad de las familias de Torreón.