Torreón refuerza seguridad y servicios básicos en fin de semana

El alcalde informó que los operativos comenzaron desde el viernes, con motivo de las actividades del Día de Muertos y Halloween

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Con operativos de seguridad, vialidad y Protección Civil, además de acciones para mejorar los servicios públicos, el Gobierno Municipal de Torreón busca garantizar la tranquilidad de las familias durante las actividades de este fin de semana.

Torreón refuerza operativos de seguridad por Día de Muertos y Halloween

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión número 43 de seguridad, en la que se revisó la incidencia delictiva y se compararon los resultados semanales para fortalecer las estrategias preventivas y operativas.

Durante el encuentro se analizaron las medidas que se implementarán en puntos de mayor afluencia, como los panteones, Plaza Mayor y los recintos donde se llevarán a cabo eventos deportivos y artísticos.

El edil informó que los operativos comenzaron desde el viernes, con motivo de las actividades del Día de Muertos, Halloween y los encuentros programados para este fin de semana, con la participación coordinada de las corporaciones de seguridad y dependencias estatales.

Municipio anuncia revisiones y mejoras en servicios públicos

Además, anunció que durante la próxima semana iniciarán revisiones de licencias de construcción y continuará el retiro de vehículos abandonados que obstruyen calles y banquetas. Estas acciones se extenderán a todo el municipio para reducir riesgos y mejorar la imagen urbana.

Riquelme Solís señaló que, además de la seguridad, su administración mantiene como prioridad atender las necesidades básicas de las colonias y ejidos, particularmente en materia de agua potable, drenaje, bacheo, pavimentación y transporte público.

Aseguró que el objetivo es avanzar en la solución de los problemas que afectan directamente la vida cotidiana de los habitantes, mediante el trabajo coordinado entre las distintas áreas de gobierno.