Torreón refuerza combate al dengue y la rickettsiosis

La cuarta Macrobrigada de Salud "Vamos Contigo" acercó servicios médicos gratuitos a habitantes de la colonia Santiago Ramírez

El alcalde Miguel Riquelme encabezó la cuarta Macrobrigada de Salud “Vamos Contigo” en la colonia Santiago Ramírez, donde se ofrecieron consultas médicas, atención dental, oftalmología, psicología, nutrición, rehabilitación y otros servicios gratuitos.

Durante la jornada, también se entregaron cinco equipos al área de Vectores para reforzar el combate al mosquito transmisor del dengue y a la garrapata asociada con la rickettsiosis.

El edil destacó que estas brigadas buscan acercar los servicios preventivos a más colonias, barrios y ejidos de Torreón, en coordinación con el Gobierno estatal.

Además de las consultas generales y especializadas, se ofrecieron estudios de laboratorio, rayos X, atención veterinaria y vales para mastografías, con énfasis en la detección temprana del cáncer de mama.

Riquelme señaló que su administración también trabaja en la atención de otras necesidades de la ciudad, como el drenaje y la repavimentación. Afirmó que el objetivo es fortalecer los servicios públicos y las acciones de prevención para mejorar las condiciones de salud y bienestar de las familias torreonenses.