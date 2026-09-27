Torreón refuerza bacheo con nuevas máquinas micropavimentadoras

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que, ante el inicio de los trabajos, será necesaria la participación de elementos de Tránsito y Vialidad

Torreón contará con mayor capacidad para atender el deterioro de sus vialidades con la incorporación de dos nuevas máquinas micropavimentadoras, equipo que será utilizado para reforzar las labores de bacheo y rehabilitación de la carpeta asfáltica en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que, ante el inicio de los trabajos, será necesaria la participación de elementos de Tránsito y Vialidad para mantener despejadas las calles donde se realicen las intervenciones y facilitar el desarrollo de las labores.

Explicó que, aunque las nuevas máquinas permiten realizar el proceso con mayor rapidez, es necesario que los vehículos sean retirados de las zonas de trabajo para que las cuadrillas puedan aplicar correctamente la mezcla.

“Son muy rápidas, pero se ha instruido a las brigadas para que conozcan bien el funcionamiento de cómo llevar la mezcla exacta para el tipo de pavimento y temperaturas de Torreón, por ejemplo”, señaló.

El personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) recibió capacitación para operar las unidades y realizó pruebas antes de ponerlas en funcionamiento. De acuerdo con el Municipio, las micropavimentadoras cuentan con tecnología para controlar electrónicamente la mezcla y tienen capacidad para transportar 2 mil 385 litros de emulsión asfáltica, la misma cantidad de agua y 7.7 metros cúbicos de agregados pétreos.

Riquelme Solís explicó que este equipo permitirá preparar y colocar la mezcla directamente en los puntos donde se requiera, lo que facilitará la atención de baches y otros daños en la carpeta asfáltica.

Las nuevas unidades serán utilizadas tanto en colonias y ejidos como en vialidades consideradas prioritarias, con la intención de ampliar la capacidad de respuesta de las cuadrillas ante afectaciones provocadas por el tránsito vehicular, el clima y el desgaste natural de las calles.

El alcalde señaló que los trabajos se concentrarán principalmente en los puntos que presenten mayores necesidades y en aquellos reportados por la ciudadanía, con el propósito de mantener una atención constante en diferentes sectores de Torreón.

Preparan operativos para eventos de fin de semana

Además de los trabajos de mantenimiento vial, el Municipio prepara un despliegue de seguridad y vialidad para atender los eventos programados durante este fin de semana y los próximos días.

El alcalde indicó que las distintas corporaciones ya trabajan en la coordinación de los operativos, con énfasis en la prevención y en la atención de los puntos donde se espera una mayor concentración de personas.

Entre las actividades que contarán con vigilancia se encuentran los conciertos programados en la ciudad, el partido de futbol entre Santos Laguna y Pachuca, así como las actividades que continúan desarrollándose en la Feria de Torreón.

Sobre esta última, Riquelme informó que el recinto mantiene una afluencia constante y que ya se superaron los 117 mil asistentes, por lo que los operativos de seguridad permanecen de manera permanente para atender cualquier eventualidad.

El alcalde agregó que también se trabaja en la planeación de los operativos correspondientes al último trimestre del año, periodo en el que se incrementan las actividades y eventos que requieren coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad y vialidad.