Torreón refuerza bacheo con 11 cuadrillas tras las lluvias

Para ampliar la cobertura, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) desplegó 11 cuadrillas que trabajarán en dobles turnos

Las lluvias registradas durante los últimos días en Torreón dejaron afectaciones en la carpeta asfáltica de distintos sectores de la ciudad, por lo que el Municipio intensificó los trabajos de bacheo para atender los puntos más dañados y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

El alcalde Miguel Riquelme informó que, luego de realizar una evaluación y mapeo de las vialidades afectadas, se definieron las zonas prioritarias para iniciar las reparaciones.

Despliegan 11 cuadrillas para trabajar en dobles turnos

Para ampliar la cobertura, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) desplegó 11 cuadrillas que trabajarán en dobles turnos, con el objetivo de avanzar en la rehabilitación de las vialidades y responder con mayor rapidez a los reportes ciudadanos.

Riquelme explicó que la humedad y el tránsito vehicular provocaron un mayor deterioro del pavimento, por lo que las labores comenzaron una vez que las condiciones climáticas permitieron realizar los trabajos.

Entre los puntos donde ya fueron detectadas afectaciones se encuentran los bulevares El Tajito y Constitución, las calles Francisco Sarabia y calzada Ávila Camacho, además de calzada Abastos, bulevar Independencia, Diagonal Las Fuentes y calzada Lázaro Cárdenas.

También se realizarán recorridos de supervisión en el Nudo Mixteco, bulevar Centenario, Periférico Raúl López Sánchez y las avenidas Hidalgo y Presidente Carranza, entre otros sectores, para determinar las necesidades de reparación.

Habilitan líneas y WhatsApp para reportar baches

El alcalde llamó a la ciudadanía a reportar los baches y daños que detecten en las calles para incorporarlos al operativo de atención.

Los reportes pueden realizarse a través de las líneas 072 y 073 o mediante WhatsApp al 871 716 3725; se recomienda proporcionar la ubicación exacta, alguna referencia cercana y, de ser posible, fotografías del punto afectado.