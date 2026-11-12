Torreón refuerza al SIMAS con equipo y anuncia nuevos pozos

Miguel Riquelme Solís expresó que el objetivo es garantizar mejores servicios públicos en todas las colonias, ejidos y comunidades de Torreón

El alcalde Miguel Riquelme Solís encabezó la entrega de uniformes y equipos de protección para los trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón, además de herramientas especializadas, materiales y cuatro equipos de sondeo hidráulico, con una inversión de 12 millones de pesos.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la capacidad operativa del organismo y brindar una mejor atención a las necesidades de la ciudadanía.

El presidente municipal señaló que esta inversión se suma a los más de 60 millones de pesos destinados anteriormente en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura hidráulica de Torreón.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal técnico y administrativo del SIMAS, cuya labor diaria permite llevar agua a los hogares, atender fugas, reparar drenajes y responder a las demandas de miles de familias.

Agua potable y drenaje, prioridades para Torreón

Riquelme Solís destacó que, desde el pasado 2 de julio, el suministro de agua potable y el drenaje sanitario se establecieron como prioridades de su administración.

En este sentido, afirmó que, junto con el Gobierno del Estado, se han impulsado acciones económicas y operativas para avanzar en la solución de las problemáticas que enfrenta el municipio en materia de servicios hidráulicos.

El edil reiteró que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es fundamental para alcanzar mejores resultados, por lo que su gobierno continuará dotándolos de herramientas, vehículos y equipo adecuado.

Añadió que el crecimiento de Torreón exige una planeación constante, mayor mantenimiento y capacidad técnica para garantizar el suministro de agua y el funcionamiento del drenaje sanitario.

Anuncian 100 millones de pesos para infraestructura hidráulica

Además, anunció que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, se destinarán 100 millones de pesos mediante el programa En Equipo le Entramos para fortalecer la infraestructura de agua y drenaje, así como construir los colectores que requiere la ciudad.

También informó que se perforarán cinco pozos adicionales y que será reactivado el Call Center entregado hace 11 años, ahora enfocado en el monitoreo del funcionamiento de los pozos.

Finalmente, Miguel Riquelme Solís expresó que el objetivo es garantizar mejores servicios públicos en todas las colonias, ejidos y comunidades de Torreón, sin dejar atrás a ninguna familia.

En el evento estuvieron presentes el diputado local Felipe González Miranda; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS Torreón; Alberto Alegre Cueto, integrante del Consejo del organismo; Rubén Novoa, secretario general del sindicato de la CTM, y Jorge Rodríguez, secretario general del sindicato UNE