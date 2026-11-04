Torreón realiza jornadas de limpieza en colonias y vialidades

Uno de los operativos recientes se llevó a cabo con motivo de las celebraciones del Día de Muertos en los panteones municipales

Con el propósito de mantener una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para las familias, la Administración Municipal encabezada por Miguel Riquelme mantiene acciones permanentes de limpieza en colonias, vialidades y espacios públicos de Torreón.

Estos trabajos se desarrollan a través de cuadrillas operativas, personal asignado a puntos fijos y brigadas especiales que atienden las necesidades de distintos sectores de la ciudad, así como los espacios donde se realizan eventos masivos.

Miguel Riquelme destacó la importancia de mantener estas labores de manera constante, mediante el trabajo diario de las dependencias municipales y la colaboración de la ciudadanía para conservar en buenas condiciones el entorno urbano.

Cuadrillas atienden colonias, parques y vialidades de Torreón

Entre los espacios que reciben atención permanente se encuentran el Bosque Venustiano Carranza, Bosque Urbano, Alameda Zaragoza, Plaza de Armas y Línea Verde, además de diversas plazas públicas.

De igual manera, las cuadrillas realizan labores de limpieza en vialidades de alta circulación, como el Periférico Raúl López Sánchez, Paseo Morelos y la calzada Colón, mientras que las brigadas especiales acuden a colonias como Zaragoza Sur, Magdalenas y Loma Real.

Estas acciones permiten retirar residuos acumulados en camellones, banquetas y calles, además de mejorar la imagen urbana y las condiciones de higiene en los diferentes sectores de Torreón.

Limpieza en panteones y atención a basureros clandestinos

Como parte de la estrategia de atención, el Municipio también implementa operativos especiales durante y después de eventos masivos, con la finalidad de garantizar que los espacios utilizados por la ciudadanía permanezcan en condiciones adecuadas.

Uno de los operativos recientes se llevó a cabo con motivo de las celebraciones del Día de Muertos en los panteones municipales, donde se registraron más de 130 mil visitas hasta el 2 de noviembre.

En estos lugares se realizaron jornadas diarias de limpieza y retiro de desechos vegetales, con trabajos programados para concluir este martes.

Asimismo, se mantiene la atención a puntos críticos y basureros clandestinos detectados mediante reportes ciudadanos a través del programa Vecino Cochino y el sistema de monitoreo L.I.M.P.I.A.

Acciones preventivas durante la temporada de lluvias

Las labores municipales también incluyen acciones preventivas ante la temporada de lluvias, así como la coordinación entre distintas dependencias para atender las necesidades de limpieza durante y después de los fenómenos meteorológicos.

Miguel Riquelme reiteró que mantener una ciudad limpia es una tarea que requiere tanto del compromiso de las autoridades como de la participación de sus habitantes, por lo que hizo énfasis en la importancia de cuidar las banquetas, plazas, vialidades y espacios públicos.

Con estas acciones, la Administración Municipal busca fortalecer las condiciones de salubridad, prevenir la proliferación de fauna nociva y contribuir a que las familias de Torreón cuenten con espacios públicos dignos y seguros.