El municipio alista acciones preventivas para mantener la paz, proteger a las familias y garantizar la seguridad vial durante las celebraciones de fin de año

El alcalde Miguel Riquelme informó que su administración prepara operativos especiales para la temporada decembrina, con el propósito de mantener el orden y prevenir incidentes durante las posadas, peregrinaciones, eventos masivos y demás actividades propias del cierre de año.

Durante la reunión de seguridad correspondiente a la semana 46, el edil señaló que las condiciones de tranquilidad que prevalecen en Torreón permiten la realización de eventos multitudinarios, como desfiles, conciertos, encuentros deportivos y celebraciones religiosas, para los cuales se establecen estrategias de vigilancia y prevención.

Explicó que las distintas dependencias municipales trabajan en la organización de los dispositivos que se implementarán durante las próximas semanas, entre ellos el acompañamiento en traslados de valores y entrega de aguinaldos, además de reforzar la vigilancia en las zonas comerciales, como ocurrió durante el Buen Fin.

Miguel Riquelme destacó que la prevención también requiere de la participación ciudadana, por lo que se fortalecerán las campañas de concientización para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol y para que revisen las instalaciones de sus viviendas, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil.

Finalmente, aseguró que su gobierno mantendrá la vigilancia en bares, quintas y restaurantes, sin descuidar los operativos permanentes de la Policía Municipal, así como las labores de proximidad social en colonias y ejidos, con el objetivo de preservar la seguridad de las familias durante las fiestas decembrinas.