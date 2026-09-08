Torreón prepara operativo ante temporada de lluvias

El presidente municipal destacó que la ciudad se encuentra preparada gracias a una planeación estratégica que ya arrojó saldo blanco

El municipio de Torreón implementará un operativo especial con personal técnico especializado para supervisar el sistema de rebombeo pluvial y mitigar los riesgos ante el inicio de septiembre, históricamente el mes con mayor registro de precipitaciones en la región.

Así lo anunció el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien detalló que desde hace una semana se mantiene una revisión permanente en la infraestructura hidráulica, con especial énfasis en los pasos a desnivel y los trabajos de vaciado en la laguna de regulación para asegurar la máxima capacidad de captación.

Torreón se prepara para las lluvias de septiembre

Durante la reunión semanal de seguridad número 35, el presidente municipal destacó que la ciudad se encuentra preparada gracias a una planeación estratégica que ya arrojó saldo blanco tras un fin de semana de alta movilidad.

Entre los eventos supervisados con éxito figuraron la inauguración de la Feria de Torreón que congregó a más de 10 mil asistentes, el regreso a clases, el partido de fútbol entre Santos y Tigres, y la implementación de los nuevos ajustes viales en el cruce de Revolución y Vasconcelos.

Preparan operativos para las fiestas patrias

De manera paralela, las autoridades municipales informaron que ya se trabaja en la logística y coordinación con corporaciones estatales para los operativos de seguridad, vialidad y protección civil de las próximas fiestas del Grito de Independencia.

En el marco de estas acciones para garantizar la paz social, se formalizó la integración de Carlos de Lara McGrath como nuevo titular del Centro de Justicia Municipal (CJM), quien asumirá de inmediato las funciones de la dependencia.

Entregarán patrullas y armamento a corporaciones

Finalmente, Riquelme Solís anticipó que en los próximos días se fortalecerá la infraestructura de seguridad pública mediante la entrega de nuevas patrullas y armamento tanto para la Policía Municipal como para la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El mandatario concluyó que este conjunto de medidas preventivas y operativas busca brindar certidumbre a la población, consolidar el equilibrio social y mantener la confianza ciudadana en las instituciones locales.