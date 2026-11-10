Torreón invierte 12 millones de pesos para equipar al SIMAS

El alcalde de Torreón adelantó que se contempla la perforación de cinco pozos adicionales para mejorar el abastecimiento de agua en Torreón

Con una inversión de 12 millones de pesos, el Ayuntamiento de Torreón entregó uniformes, equipo de protección y herramientas especializadas a trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el objetivo de fortalecer las labores de mantenimiento y mejorar los servicios de agua potable y drenaje.

Equipamiento para el personal y la red sanitaria

La entrega fue encabezada este lunes por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien informó que, además del equipamiento, el organismo recibió cuatro equipos de sondeo hidráulico para atender las necesidades de la red sanitaria.

El edil señaló que esta inversión se suma a los más de 60 millones de pesos destinados previamente al organismo en coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, destacó la importancia del personal operativo y administrativo del SIMAS, encargado de atender fugas, reparar drenajes y garantizar el suministro de agua potable en los distintos sectores de la ciudad.

Inversión en colectores y nuevos pozos en Torreón

Riquelme Solís indicó que el agua y el drenaje forman parte de las prioridades de su administración, por lo que anunció que, junto con el Gobierno del Estado, se destinarán 100 millones de pesos mediante el programa “En Equipo le Entramos”, para fortalecer la infraestructura hidráulica y construir colectores.

“Por eso en conjunto con el Gobernador vamos a seguir invirtiendo, con el programa En Equipo el entremos, vamos a tener 100 millones de pesos para agua y drenaje, y también para poder tener los colectores que hoy merece Torreón”, dijo Riquelme Solís.

El alcalde de Torreón adelantó que se contempla la perforación de cinco pozos adicionales para mejorar el abastecimiento de agua en Torreón.

Como parte de las acciones anunciadas, también informó sobre la reactivación del Call Center entregado hace 11 años, que será utilizado para monitorear el funcionamiento de los pozos.

El alcalde señaló que el crecimiento de la ciudad demanda mayor mantenimiento y capacidad técnica para garantizar los servicios públicos, por lo que aseguró que continuarán las inversiones en infraestructura y equipamiento.

Al evento asistieron el diputado local Felipe González Miranda; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general del SIMAS Torreón, así como representantes del Consejo del organismo y de los sindicatos CTM y UNE.