Torreón impulsa el deporte con rehabilitación de instalaciones

El presidente municipal resaltó la importancia de mantener activa la oferta deportiva en todos los sectores y de contar con instructores capacitados

Bajo la premisa de que invertir en espacios para el deporte y la cultura contribuye a fortalecer el tejido social y a formar generaciones con mejores oportunidades, la administración municipal de Torreón impulsa diversas actividades accesibles para personas de todas las edades.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que las unidades deportivas y sus academias ofrecen una amplia variedad de opciones para niñas, niños, jóvenes y adultos. Señaló que el deporte debe estar al alcance de todos y que, para lograrlo, es necesario contar con espacios seguros y en buenas condiciones.

“La seguridad se consolida desde la prevención, y es a través del deporte, de la sana convivencia y de fortalecer los lazos de comunidad que podemos mejorar las acciones y fortalecer los programas”, mencionó.

Rehabilitan canchas y mejoran iluminación en espacios deportivos

En ese sentido, Riquelme Solís informó que el Municipio mantiene trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los espacios deportivos, con el objetivo de que las familias cuenten con instalaciones adecuadas para ejercitarse y convivir.

Al inicio de su administración, el alcalde recorrió distintos espacios públicos de Torreón para conocer directamente, junto con los usuarios, las principales necesidades de cada lugar. A partir de entonces, se pusieron en marcha acciones como la rehabilitación de canchas, la instalación de mayor iluminación y el fortalecimiento de la presencia policial, a fin de ofrecer centros deportivos y parques seguros para quienes realizan actividades en ellos.

En el Complejo Deportivo La Jabonera se llevan a cabo trabajos de alumbrado para mejorar las condiciones de quienes acuden a clases y actividades. Mientras tanto, en el Multideportivo Oriente se rehabilitan las canchas sintéticas.

Asimismo, la Línea Verde representa una transformación importante para el sector, al consolidarse como un corredor recreativo y deportivo al que acuden niñas, niños, jóvenes y adultos para ejercitarse y convivir. En este espacio también fueron rehabilitadas las canchas de futbol.

La atención a la infraestructura deportiva incluye además trabajos de rehabilitación en las canchas del Bosque Venustiano Carranza, así como la incorporación de una nueva área de calistenia para quienes buscan ejercitarse mediante rutinas con el peso corporal. El Gimnasio Alamedas constituye otra opción para la práctica deportiva.

Destacan la labor de maestros y entrenadores

El presidente municipal resaltó la importancia de mantener activa la oferta deportiva en todos los sectores y de contar con instructores capacitados.

“Hay que reconocer a los maestros y entrenadores porque son quienes están todos los días trabajando con los alumnos, enseñándoles y motivándolos a seguir. Las instalaciones son importantes, pero también lo es contar con personas preparadas que estén al pendiente de quienes practican cada disciplina”, comentó.

Reiteró que estas acciones brindan oportunidades de desarrollo, recreación y aprendizaje para miles de familias, y afirmó que para su administración invertir en espacios destinados al deporte y la cultura también significa apostar por el futuro de Torreón.