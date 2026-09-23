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Torreón impulsa cultura de paz y mediación escolar

Por: Irene Zapata

22 Septiembre 2026, 18:29

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Riquelme Solís reconoció el trabajo conjunto del DIF Coahuila, la Secretaría de Educación del Estado, la Fiscalía General y el Poder Judicial

Torreón impulsa cultura de paz y mediación escolar

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y la presidenta Honoraria del DIF Coahuila, señora Liliana Salinas Valdés, inauguraron en Torreón la Jornada de Formación en Cultura de Paz y Mediación Escolar Inclusiva, cuyo objetivo es fortalecer entre niñas, niños y adolescentes valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, la inclusión y el diálogo para prevenir la violencia y favorecer una convivencia pacífica.

Más de 600 personas participan en jornada por la paz

El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones de Torreón, reunió a más de 600 integrantes de la comunidad educativa. Durante su intervención, Riquelme Solís destacó que la construcción de la paz debe comenzar desde las aulas y los hogares, mediante la formación de generaciones capaces de resolver sus diferencias a través del diálogo y el respeto.

El alcalde señaló que la seguridad no se limita a patrullas, tecnología o infraestructura, sino que también requiere fortalecer la convivencia cotidiana en las escuelas y las familias. 

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En ese sentido, resaltó la importancia de los foros de construcción de paz, que buscan brindar herramientas a docentes, directivos, estudiantes y familias para prevenir situaciones de violencia y generar espacios donde niñas, niños y adolescentes se sientan escuchados, valorados y protegidos.

Instituciones fortalecen la mediación escolar en Torreón

Riquelme Solís reconoció el trabajo conjunto del DIF Coahuila, la Secretaría de Educación del Estado, la Fiscalía General y el Poder Judicial, a través del programa Impulsores de Paz, así como la labor del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la señora Liliana Salinas Valdés. 

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Señaló que la coordinación entre instituciones que ha permitido fortalecer la seguridad en Coahuila también debe extenderse a la construcción de una cultura de paz y mejores condiciones de convivencia en los planteles educativos.

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