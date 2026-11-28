Torreón cuenta con 208 tiendas de conveniencia habilitadas como puntos violeta para brindar protección y apoyo a mujeres en riesgo.

El alcalde Miguel Riquelme reiteró que en Torreón existe una política de cero tolerancia hacia cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y aseguró que ninguna debe sentirse sola o desprotegida. Durante un evento realizado este viernes, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades, iniciativa privada y sociedad civil para garantizar espacios seguros.

Como parte de esta estrategia, 208 tiendas de conveniencia se incorporaron a la red de puntos violeta en el municipio, con lo que Torreón cuenta ahora con 228 espacios de este tipo. Estos establecimientos funcionarán como lugares de resguardo y acompañamiento para niñas, adolescentes y mujeres que enfrenten alguna situación de riesgo, además de facilitar su canalización a las instancias correspondientes.

Miguel Riquelme señaló que la protección de las mujeres es una de las prioridades de su administración y reconoció que la participación de la iniciativa privada permite ampliar la cobertura de atención. Añadió que esta estrategia se suma a las acciones de seguridad impulsadas en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, bajo un esquema de trabajo conjunto entre las diferentes instituciones.

El alcalde destacó que los puntos violeta no solamente representan un espacio de protección inmediata, sino también una oportunidad para acercar a las mujeres a programas de apoyo y empoderamiento. Asimismo, sostuvo que la coordinación en materia de seguridad ha contribuido a que Coahuila se mantenga entre las entidades más seguras del país y que Torreón ocupe el sexto lugar entre las ciudades con mejores indicadores de seguridad.

Durante el evento, agradeció a la iniciativa privada por sumarse a esta estrategia y reiteró que su gobierno mantendrá el trabajo para construir una ciudad donde se respeten los derechos humanos y no exista cabida para la violencia. En la actividad estuvieron presentes representantes del Gobierno del Estado, legisladores, autoridades de seguridad e integrantes del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.